Netanjahu sucht nach der Wahl den Königsmacher

Die Rolle des Züngleins an der Waage kommt damit nicht vorrangig Bennett zu, einem in den USA aufgewachsenen Hi-Tech-Investor und Ex-Minister, der sich zu einem scharfen Rivalen Netanjahus entwickelt hat. Entscheidend dürfte die arabische Partei Raam sein, die mit fünf Abgeordneten ins Parlament einzieht. Sie könnte dem seit 2009 regierenden Netanjahu, der in diesem Wahlkampf anders als früher auch arabische Israelis umgarnt hat, zu einer weiteren Amtszeit verhelfen. Konflikte mit radikal-rechten religiösen Kräften in der Koalition wären aber vorprogrammiert.

Das Endergebnis der Wahlen wird Corona-bedingt nicht vor Freitag erwartet. Mittwochabend stand noch die Auszählung von Hunderttausenden „doppelten Umschlägen“ an. In diesen befinden sich traditionell die Stimmen von Soldaten, Diplomaten, Häftlingen und heuer auch Covid-Kranken, von denen bis zu 20 Mandate abhängen.