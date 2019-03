Wenn Orbán mit angezogener Handbremse gegen die EU poltert

Am Freitag standen die beiden Premierminister gemeinsam auf der Bühne am Budapester Museumsplatz und feierten ihre Freundschaft.

Viktor Orbán nannte Polen das führende Land in Mitteleuropa. „Wenn sie Polen von Brüssel aus angreifen“, sagte der ungarische Regierungschef, „dann greifen sie Mitteleuropa und auch uns Ungarn an“.

Hunderte, vielleicht Tausende Menschen fanden sich in der Wintersonne in Budapest zusammen, um ihren Premier zu sehen. „Wenn Fidesz wollte, könnte die Partei wohl auch 100.000 Menschen auf die Straße bringen“, erklärt der bekannte ungarische Journalist András Stumpf dem KURIER. Die Opposition hingegen schaffe nur einen Bruchteil davon. Fidesz und Orbán sitzen fest im Sattel. „In Wahrheit ist es egal, was er bei der Rede gesagt oder nicht gesagt hat“, sagt Stumpf. Ändern werde es nichts.

Andere Beobachter bezeichneten den gestrigen Auftritt des Premiers als vergleichsweise „soft“. Er stehe auf der Bremse nach dem Besuch des EVP-Chefs Manfred Weber, sagt auch Stumpf. Nötig hätte er das allerdings nicht.