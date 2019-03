EVP-Streit: Orban schickt Entschuldigungsbrief

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat sich nach Angaben eines Regierungssprechers bei der Europäischen Volkspartei (EVP) für seine Anti-EU-Rhetorik entschuldigt. Er kam damit am Donnerstag Forderungen aus dem Kreis der konservativen europäischen Parteienfamilie nach.

Diese hatten den Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei aus der Fraktion im Europäischen Parlament gefordert. Orban habe sich in einem Brief an die Parteivertreter entsprechend geäußert, hieß es.