"Welle der Überwachung": Wie Autokraten die Corona-Krise ausnutzen

In der Coronavirus-Krise schlägt die Stunde der Autokraten. Nur wenige Tage brauchte Russlands Präsident Wladimir Putin, um Gesetze für eine härtere politische Gangart in Russland in Kraft zu setzen. Und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban, der einen guten Draht zu Putin hat, kann per Notstandsgesetz samt umfassender Vollmachten regieren. Besonders die autoritären Anführer verstehen es in Krisenzeiten, ihre Macht weiter ausbauen - zulasten der Freiheit der Bürger, wie Menschenrechtler und Oppositionelle beklagen.