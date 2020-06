Weitere Statue in den USA fällt: Trump spricht von "Schande"

Was ist das "Juneteenth"-Gedenken?

In den USA haben am Freitag viele Menschen dem Ende der Sklaverei vor mehr als 150 Jahren gedacht. Bei Demonstrationen anlässlich des "Juneteenth"-Gedenkens zeigten TV-Bilder Versammlungen in Städten wie Chicago oder Washington. In manchen Städten wurden die traditionellen Umzüge allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und die Demonstranten auf nächstes Jahr vertröstet.

"Juneteenth" findet jedes Jahr am 19. Juni statt. An diesem Datum im Jahr 1865 - kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg - hatte eine entsprechende Proklamation in Texas das Ende der Sklaverei verkündet.