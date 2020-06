Sturm auf die Statuen von Belgiens Kolonial-König Leopold II.

Auf einem großen, aber wenig beachteten Denkmal in Brüssels Jubelpark steht ein in schwarzer Farbe gesprühtes „Black Lives Matter“ zu lesen – das Motto der von den USA nach Europa übergeschwappten Anti-Rassismusbewegung. Das über hundert Jahre alte Denkmal erinnert an die „Heldentaten des belgischen Militärs“, das die „Zivilisation in den Kongo gebracht hat“.

Ein schwarzes Menschenleben aber zählte für die angeblichen „Zivilisationsbringer“ damals nichts.