Weihnachtsbaum, Respekt, Israel: Auch die CDU will eine Leitkultur

Das letzte Grundsatzprogramm wurde 2007 unter Alt-Kanzlerin Angela Merkel verabschiedet. Die Niederlage bei der Bundestagswahl 2021 (24,1 Prozent) begründete CDU-Generalsekretär Linnemann stets mit "der fehlenden Linie" der CDU. Vier Grundsatzprogramme gab es bisher, zwei Jahre wurde an dem aktuellen gearbeitet. Seit Herbst letztem Jahres liegt die CDU in Umfragen konstant bei 30 Prozent .

Schluss mit Merkel-Kurs

Unter Angela Merkel verschwand der Begriff in der Schublade. Nach dem Abtritt der Kanzlerin holte ihn Merz wieder hervor und verpackte ihn in ein konservativ ausgerichtetes Grundsatzprogramm, das die CDU bei der Bundestagswahl 2025 zurück in die Regierung bringen soll. Zwei Jahre wurde daran gefeilt, federführend war der CDU-Generalsekretär und Merz-Anhänger Carsten Linnemann. Beim heute startenden, dreitägigen CDU-Parteitag in Berlin soll darüber abgestimmt werden.

Das Programm fordert Asylverfahren in Drittstaaten, eine Kehrtwende beim Atomausstieg, eine Beibehaltung der Schuldenbremse – und eine Leitkultur. "Damit findet die Ära Merkel ein offizielles Ende“, sagt der Politikwissenschafter Albrecht von Lucke von den Blättern für deutsche und internationale Politik. Das Programm stehe "für konservative Akzente, nach denen sich die Partei lange gesehnt hat".

Doch was ist sie jetzt genau, die Leitkultur? "Grundlage unserer Politik ist das christliche Menschenbild", "jeder Mensch soll frei und selbstbestimmt leben können", "wir sind christlich sozial, liberal und konservativ, wir bejahen Vielfalt" – so steht es in der Zusammenfassung des Grundsatzprogramms. "Recht vage, blutleer und diffus", urteilt die FAZ – "wie etwas, dem sich möglichst viele zugehörig fühlen können."