Türkise Leitkultur: ÖVP plakatiert Maibäume und Trachten gegen "Multikulti"

Was ist Österreichs Identität? Die ÖVP hat die Karwoche genutzt und eine Kampagne zur heimischen „Leitkultur“ gestartet, die sich dieser komplexen Frage widmet. Zum Finale veröffentlichte sie am Karfreitag Sujets von Männern und Frauen in Trachten – bei der Blasmusik oder beim Maibaum-Aufstellen. „Tradition statt Multikulti. Das ist für die Leit-Kultur“, heißt es etwa. Die Volkspartei postete das Sujet auf ihrem X-Account, löschte es dann aber wieder.