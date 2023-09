Die CDU färbt sich türkis – und Sebastian Kurz gratuliert

In Deutschland wird diskutiert, ob die farbliche Ähnlichkeit zu Kurz' ÖVP Absicht sei. Die CDU arbeitet seit ihrem Machtverlust nach der Bundestagswahl 2021 an einem neuen Grundsatzprogramm, das 2024 beschlossen werden soll. Linnemann, der sich in der Vergangenheit äußerst positiv über den österreichischen Ex-Kanzler geäußert hat, ist Leiter der Programm- und Grundsatzkommission.

Andere vermuten wegen der blauen Farbe eine mögliche Annäherung an die AfD. Auch die drei Balken erinnern manche entfernt an den Schwung des Pfeiles der AfD. Über den Umgang mit dieser wird in der CDU momentan heftig diskutiert. "Das ist eine andere Farbgebung", kommentierte Linnemann die Spekulationen.

