Vorbild Sebastian Kurz? Neues CDU-Logo in türkis erinnert an ÖVP

Neuer Look für die CDU in Deutschland. Die Volkspartei mit Friedrich Merz an der Spitze hat sich für ein neues Logo entschieden. Der schwarz-rot-goldene Deutschland-Kreis aus dem gescheiterten Bundestagswahlkampf 2021 ist damit abgeschrieben.

Jetzt präsentiert sich die CDU vor türkis-grünem Hintergrund. Auffällig ist, dass das neue Logo stark an jenes der ÖVP unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz erinnert.

