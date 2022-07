Warum Johnson wegen Hochzeitsparty unbedingt Premier bleiben will

Am Donnerstag kündigte Johnson an, noch so lange Regierungschef zu bleiben, bis ein neuer Parteichef gewählt ist – möglicherweise also bis zum Parteitag im Oktober. Der Daily Mirror, der Guardian und andere britische Medien berichten nun, der Zeitplan hänge vor allem mit Johnsons Hochzeitsplänen zusammen – die Einladungen nach Chequers seien nämlich bereits verschickt.