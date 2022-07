Zwei Ex-Frauen und viele Liebschaften: Das wilde Privatleben von Boris Johnson

Als Kind wollte Boris Johnson "der König der Welt" werden, erzĂ€hlt seine Schwester. TatsĂ€chlich schaffte es der schlagfertige Wuschelkopf bis zum britischen Premierminister. Trotzig hielt er an diesem Amt fest, als ein Skandal den nĂ€chsten jagte. Die RĂŒcktrittswelle in der Regierung zwang schließlich auch ihn zum Aufgeben: Am Donnerstag trat er als Parteichef der konservativen Tories zurĂŒck und machte den Weg fĂŒr die Wahl eines neuen Regierungschefs frei.

Der Fall des Boris J.

Seit Monaten galt Johnson den Kommentatoren bereits als untragbar an der Regierungsspitze.