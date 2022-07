Von unehelichen Kindern bis zu faustdicken Lügen: Boris Johnsons größte Skandale

Nach seinem Einzug in Downing Street 10, im Jahr 2019, ließ Johnson den offiziellen Amtssitz aufwendig renovieren. Die Planung und luxuriöse Ausführung war Sache seiner damaligen Lebensgefährtin Carrie Symonds. Johnson wandte sich direkt an große Spender seiner Partei, die beachtliche Summe von umgerechnet 120.000 Euro übernehmen sollten. Die bezahlten große Teile, als die Story aber bekannt wurde, stritt der Premier alles ab und griff selber in die Tasche.



Karibikurlaub vom großen Spender:



Johnson macht 2019 gemeinsam mit Carrie Urlaub auf der Karibikinsel Mystique – in einer Luxusvilla, deren Miete von einem Großspender konservativen Partei übernommen wird. Es folgt ein endloser hin und her über die Frage, ob tatsächlich Geld geflossen sei. Zum Schluss folgt eine halbherzige Entlastung Johnson durch die Untersuchungskommission

Die verschwundene Story:



Die renommierte Tageszeitung The Times plante vor wenigen Wochen eine Story darüber, wie Johnson versuchte seiner Frau Carrie einen Job im Außenministerium zu verschaffen. Die Geschichte erscheint nur in einem winzigen Teil der Ausgabe und wird dann, dank heftiger Interventionen von Johnsons Team entfernt. Dass Johnson persönlich zum Hörer gegriffen haben soll, wird dementiert.

Parties im Lockdown: