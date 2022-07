Medien: Boris Johnson tritt zurück

Die Regierungskrise in London hat sich am Donnerstag weiter verschärft. Premierminister Boris Johnson verlor zunehmend an Rückhalt - und wird laut BBC und Sky News heute zurücktreten. Selbst der erst am Dienstag in seinen Posten berufene Finanzminister Nadhim Zahawi rief Johnson öffentlich zum Rücktritt auf. „Premierminister, in Ihrem Herzen wissen sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt“, schrieb Zahawi in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Johnson.

Mit Bildungsministerin Michelle Donelan und Nordirland-Minister Brandon Lewis stieg die Zahl der zurückgetretenen Kabinettsmitglieder auf fünf. Weitere Tory-Abgeordnete legten ihre Regierungsämter nieder. Johnson hatte sich noch am Mittwoch kämpferisch gezeigt und einen Rücktritt abgelehnt - doch sein baldiger Abschied von der Regierungsspitze gilt zunehmend als unausweichlich.