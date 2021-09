Watergate-Autor enthüllt: Armee fürchtete Atomkrieg unter Trump

Dort wies Milley seine Generäle an, keinem militärischen Befehl des Präsidenten nachzukommen, ohne ihn vorher zu informieren und seine Zustimmung einzuholen. Milley, schreiben Woodward und Costa, sei durch den Raum gegangen, habe jedem Kommandeur tief in die Augen geschaut und gefragt: "Kapiert?"”. Das einstimmige "Ja" als Antwort habe Milley als "Schwur" betrachtet.

Rubio ortet Verrat

Milleys Furcht vor einem Alleingang Trumps mit schweren Konsequenzen, den CIA-Direktorin Gina Haspel geteilt habe, rührte auch daher, dass der General zu Beginn des Jahres zufällig davon erfahren hatte, dass Trump am Verteidigungsministerium und dem Nationalen Sicherheitsrat vorbei den US-Truppenabzug aus Afghanistan bereits für den 15. Jänner angeordnet hatte – also noch vor Joe Bidens Amtsantritt.

Worauf Senator Rubio, sein Kollege Rand Paul und weitere republikanische Parlamentarier am heftigsten reagierten, hängt mit zwei Telefonaten Milleys mit Peking zusammen. Am 30. Oktober, kurz vor der Wahl, rief der Generalstabschef den chinesischen General Li Zuocheng an und sagte: "General Li, Ich will Ihnen versichern, dass die US-Regierung stabil ist und alles in Ordnung sein wird. Wir werden Sie nicht angreifen oder irgendwelche kriegerischen Operationen gegen Sie unternehmen."

Der Hammer: Sollte es (auf Anweisung Trumps) dennoch dazu kommen, werde er, Milley, persönlich China vorab in Kenntnis setzen. Nach der Erstürmung des Kapitols wandte sich Milley am 8. Jänner erneut an Li: "Wir sind einhundert Prozent stabil. Alles ist gut. Aber Demokratie kann manchmal schluderig sein."