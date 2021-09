Kapitol rüstet sich für Pro-Trump-Demonstration am Samstag

Acht Monate ist es her, dass Anhänger des Ex-US-Präsidenten Donald Trump am 6. Jänner das Kapitol gestürmt und für kurze Zeit besetzt hatten.

Im Großen und Ganzen sind sich die Amerikaner weitgehend einig, was mit den rund 650 strafrechtlich verfolgten Teilnehmer der tödlich verlaufenen Erstürmung passieren soll: "Verurteilen und bestrafen", lautet der Konsens.

Anders sehen das rechtsnationalistische Echo-Kammern in dubiosen Nischen des Internets: Sie wollen am kommenden Samstag an Ort und Stelle mit einer skurrilen Demonstration den Gegenbeweis antreten. Initiator der Proteste ist niemand Geringerer als der ehemalige Donald Trump-Mitarbeiter Matt Braynard.