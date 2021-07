US-Repräsentantenhaus stimmt für Untersuchungsausschuss zum Kapitol-Sturm

Das US-Repräsentantenhaus hat die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur Kapitol-Erstürmung vom 6. Jänner beschlossen. Die von den Demokraten von Präsident Joe Biden kontrollierte Kongresskammer stimmte am Mittwoch mit einer Mehrheit von 222 zu 190 Abgeordneten für das Gremium. Lediglich zwei Republikaner votierten an der Seite der Demokraten für den Untersuchungsausschuss. Liz Cheney und Adam Kinzinger, die sich schon in den vergangenen Monaten immer wieder kritisch geäußert hatten.