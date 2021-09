Trumps „Krieger“ ganz kleinlaut

Als „Schamane“ mit enger Verbindung zum Verschwörungskult QAnon, der die Demokraten für Pädophile hält und Trump für den Weltenretter, posierte der Mann aus Phoenix/Arizona bereitwillig für Fotos. Vor jeder erklärte er den Widerstand gegen den Wahlbetrug zu Lasten Trumps zur Bürgerpflicht.

In einem Fernseh-Interview mit dem Sender NBC prahlte er mit seiner Teilnahme an dem letztlich gescheiterten Umsturzversuch, der mehrere Todesopfer nach sich zog und Hunderte Parlamentarier in Angst versetzte: „Die Tatsache, dass ein Haufen unserer Verräter im Amt sich verbarrikadierte, Gasmasken aufsetzte und sich im unterirdischen Bunker zurückzog, halte ich für einen Sieg.“ Von diesem Selbstbewusstsein war am Freitagmittag in einer per Video ausgetragenen Gerichtsverhandlung unter Leitung von Richter Royce Lamberth in Washington nichts mehr zu spüren.