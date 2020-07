Warum Erdoğan die Hagia Sophia in eine Moschee umwandeln will

Nun warten alle Türken auf die Gerichtsentscheidung. Das oberste Verwaltungsgericht der Türkei in Ankara hat darüber zu entscheiden, ob der Kabinettsbeschluss aus den 1930er-Jahren rechtens war, mit dem Atatürk die Hagia Sophia zu einem Museum machte. Dass die Richter Erdoğan in die Parade fahren, erwartet niemand in der Türkei: Presseberichten zufolge dürften die Richter den Weg zur Umwandlung freimachen.

Griechenland-Protest

Was mit der Hagia Sophia geschehe, sei allein Sache der Türkei, sagte Justizminister Gül. Das sieht der türkische Nachbar Griechenland allerdings ganz anders. Athen protestiert schon jetzt heftig gegen die mögliche Umwidmung. Für die Griechen ist die Hagia Sophia nach wie vor ein wichtiges Symbol des orthodoxen Christentums und des kulturellen Erbes von Byzanz. Die griechische Regierung will die internationale Gemeinschaft gegen die Umwandlungspläne in Stellung bringen – doch Erdoğan dürfte sich davon kaum von seinem Kurs abbringen lassen.