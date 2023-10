Rechter Aufwind im Bayern des Markus Söder

Die FDP verpasste den Einzug in den Landtag – abermals. "Wir sollten die Signale alle miteinander in der Ampelkoalition erkennen: In diesem Wahlergebnis liegt auch eine Botschaft für uns", interpretierte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert das Ergebnis. SPD-Chef Lars Klingbeil nannte es "ein Signal" für die Ampelkoalition auf Bundesebene.

Koalition war vor Wahl schon fix

Schon früh machte Söder öffentlich, die seit 2018 bestehende Koalition zwischen Freien Wählern und CSU in Bayern weiterführen zu wollen, schloss damit eine Koalition vor allem mit den Grünen aus. "Bayern und Grüne passt so gut zusammen wie Oktoberfest und Kamillentee", so Söder am Parteitag.

Neben Bierzelt-Besuchen, Radausflügen und jeder Menge Bayern-Liebe zog die CSU im Wahlkampf eine Brandmauer nach links auf, schoss sich auf die Ampel-Regierung in Berlin ein. An seinem Vorhaben hielt Söder fest, selbst als bekannt wurde, dass Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger als Schüler ein antisemitisches Hetzblatt in der Schultasche mitführte. Im Wahlkampf nutzte das diesem mehr, als es schadete: Er positionierte sich in der Opfer-Rolle.