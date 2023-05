"Sterben, damit ihr fett werden könnt!": Wagner-Chef beschimpft Führung

Zehntausende Tote

Es ist die bisher direkteste Herausforderung des Söldnerchefs an seine Feinde im russischen Generalstab. 70 Prozent des Munitionsbedarfs seiner Söldnertruppe würden von Moskau nicht gedeckt – erst Anfang der Woche forderte Prigoschin 300 Tonnen Artilleriemunition (etwa 6.400 Schuss) pro Tag, um die letzten Gebiete der ukrainischen Stadt einnehmen zu können.

Zehnttausende sollen bereits im Kampf um Bachmut auf beiden Seiten gestorben sein. „Das sind die verdammten Väter von jemandem. Jemandes Söhne. Und dieser Abschaum, der [uns] die Munition nicht gibt, wird seine verdammten Eingeweide in der Hölle fressen“, poltert Prigoschin.

Dazu bekommt Prigoschin Konkurrenz: Gazprom-Chef Aleksej Miller – er ist mit Putin aus St. Petersburger Zeiten befreundet und arrangierte sich in den 1990ern als Hafen-Chef für ihn mit der lokalen Mafia – stellt im Auftrag des Kreml nämlich eine neue Privatarmee auf. Die rechtliche Grundlage dafür wurde schon geschaffen, seit März werden Söldner angeworben – sie sind seit Kurzem auch an der Front in der Ostukraine, wie neue Videos belegen.

Wenig Wunder also, dass Prigoschin auch öffentlich gegen die Konkurrenz aus dem Hause Gazprom austeilt: In einem Interview wetterte er über die Unzuverlässigkeit der „angeblichen Verstärkung“ von zu Hause. Die hätten „mit Wagner-Blut eroberte Stellungen“ in Bachmut aufgegeben und sei einfach feig geflohen.