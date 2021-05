Waffenruhe Israel-Hamas: Das Machtwort kam aus Übersee

Sieg in Materialschlacht

Israels Armee gibt an, „Hunderte Kilometer Kampftunnel“ zerstört zu haben. „Die Zerstörung von Hamas-Einrichtungen war nach den fünf ersten Kampftagen umfangreicher, als nach 50 Tagen im Jahr 2014,“ meldete ein Ex-General schon letzten Mittwoch. Andere Zahlen – aber nichts Neues: Israel siegt in der Materialschlacht. Hamas im Medienkrieg. Allerdings: Die zu erwartenden weltweiten Proteste nahmen sich letzte Woche bei Weitem nicht so umfangreich aus, wie während der „Operation Fels in der Brandung“ 2014. Auch wenn in Europa Proteste in offen antisemitische Kundgebungen ausarteten.