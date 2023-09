Waffenruhe in Bergkarabach vereinbart

In der Region Berg-Karabach ist Medienberichten zufolge eine Feuerpause vereinbart worden. Die Armenier in Berg-Karabach hätten der Forderung Aserbaidschans zugestimmt, die Kämpfe zu beenden und ihre Waffen abzugeben, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax am Mittwoch. Auch der armenische Sender Sputnik Armenia berichtete, es gebe eine Feuerpause.

Laut der karabach-armenischen Seite sollte die Waffenruhe ab dem heutigen Mittwoch um 11.00 Uhr gelten. Demnach handelt es sich dabei um einen von den in Berg-Karabach stationierten russischen Schutztruppen vermittelten Waffenstillstand. Zudem erklärten die Karabach-Armenier, Verhandlungen mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region in das verfeindete Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben, diese Gespräche sollen demnach am Donnerstag beginnen.

