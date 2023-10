Während Wahlveranstaltung: AfD-Chef Chrupalla ins Spital eingeliefert

Weidel hat einem Medienbericht zufolge am Tag des geplanten Wahlkampfauftrittes in Mödlareuth Urlaub auf der spanischen Insel Mallorca gemacht. Recherchen des "Spiegel" zufolge weilte sie am Dienstagnachmittag in einer Ortschaft an der mallorquinischen Ostküste. Sie wurde demnach mit ihrer Lebensgefährtin in einem Strandrestaurant gesehen. Weidels Büro bestätigte ihren Aufenthalt auf der spanischen Ferieninsel.

"Es ist korrekt, Frau Weidel hat sich mit ihrer Familie zum besagten Zeitpunkt auf Mallorca aufgehalten", sagte ein Sprecher der AfD-Chefin dem "Spiegel". Der "sicherheitsrelevante Zwischenfall" habe sich bereits am 23. September ereignet, also zehn Tage vor dem abgesagten Wahlkampfauftritt.