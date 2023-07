AfD-Bundesparteitag: Nicht alle sehnen sich nach Russland

Ein Streitpunkt: die öffentliche Wortwahl. Die Parteispitze spricht längst nicht mehr von "Umstürzen" und "Systemwechseln" – aus Angst vor dem Verfassungsschutz und einem Abschrecken gemäßigter Wähler. Innerhalb der Partei zieht da nicht jeder mit. Uneinig ist man sich auch in der Russland-Frage: Als Chrupalla und Ehrenvorsitzender Alexander Gauland den 9. Mai, den Jahrestag des Kriegsendes, in der russischen Botschaft in Berlin feierten, gab es harsche Kritik aus den eigenen Reihen: Der Tag der deutschen Niederlage sei für "echte Patrioten" kein Grund zu feiern. "Am Tag der Schande vor den Vergewaltigern knien geht gar nicht!", hieß es in einem geleakten Chat.

Auch die von Co-Vorsitzender Alice Weidel ins Spiel gebrachte AfD-Kanzlerkandidatur bei der Bundestagswahl 2025 birgt Streitpotenzial – wohl auch zwischen den Vorsitzenden und der rechtsextremen Gallionsfigur, dem Thüringer Fraktionsvorsitzenden Björn Höcke. Gauland erteilte dem Vorhaben gegenüber der Zeit bereits eine Absage: Das sei gerade "nicht realistisch".

