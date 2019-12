Vor dem EU-Gipfel: Polit-Brüssel redet übers Geld

Jean-Claude Juncker ist bereits Geschichte. Zumindest als Kommissionspräsident ist er mittlerweile nur noch ein eingerahmtes Foto an der Wand im EU-Hauptquartier. Ursula von der Leyen hat am Montag das Amt übernommen. Ihr Name und ihr politischer Leitfaden hängen in allen Stockwerken des Kommissionsgebäudes aus.

Ganz oben auf ihrem Prioritätenplan: Der „European Green Deal“, eine Art „Abmachung zum Klimaschutz“, die die EU-Kommission am kommenden Mittwoch vorstellen wird. Europa setzt sich selbst zum Ziel, auf lange Sicht emissionsneutral zu werden. Das wird sich aller Voraussicht nach auch im nächsten EU-Budget (2021 bis 2027) niederschlagen, mit dem Johannes Hahn als neuer Haushaltskommissar befasst ist. Wenn es nach der Kommission geht, sollen 25 Prozent (mehr als 200 Milliarden Euro) der Erreichung der Klimaziele dienen.