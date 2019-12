Kein Übersiedlungsstress vor Weihnachten für von der Leyen

Die neue Präsidentin der EU-Kommission Ursula von der Leyen wird ihr Zimmer in der Brüsseler Behörde erst Anfang kommenden Jahres beziehen. Der Raum sei noch nicht fertig, sagte ihr Sprecher Eric Mamer am Montag in Brüssel. Ein paar Entscheidungen beim Umbau seien noch zu treffen.

Statt einer Brüsseler Wohnung will die CDU-Politikerin im Amtssitz Berlaymont ein 25 Quadratmeter großes Zimmer beziehen. Das spare Geld und Zeit, argumentierte sie. Die 61-Jährige hat am Sonntag die Nachfolge des Luxemburgers Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission angetreten.