Von der Leyen übernimmt: Wie sie Europa retten will

Europa als erster klimaneutraler Kontinent

Vier Wochen lang scharrte von der Leyen in den Startlöchern. Die Erwartungen an sie sind hoch, auch weil sie in den vergangenen Monaten auf Druck des EU-Parlaments viel versprochen hat - vor allem hinsichtlich der Klimaproblematik.

So soll Europa bis 2050 der erste klimaneutrale Kontinent werden. Von der Leyen will in ihren "ersten 100 Tagen" ein entsprechendes Gesetz vorlegen. Das EU-Etappenziel bei der Treibhausgasverringerung bis 2030 will sie von 40 Prozent auf 50 oder 55 Prozent erhöhen. Damit Firmen aus Drittstaaten mit geringeren Klimaauflagen kein Umwelt-Dumping betreiben, soll eine "CO2-Grenzsteuer" eingeführt werden.