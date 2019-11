Neue EU-Kommission: Die Schlüsselakteure an Europas Spitze

Wer sind sie – jene 27 Frauen und Männer, die ab Sonntag die Geschicke Europas maßgeblich beeinflussen werden? Mit einmonatiger Verspätung erhalten Ursula von der Leyen und ihre 26 Kommissare (ein britischer fehlt) heute in Straßburg endlich den Startbefehl vom Europäischen Parlament.

Eine einfache Mehrheit der EU-Parlamentarier genügt. Die steht schon fest, seit in der Vorwoche der letzte Kommissarskandidat, der Ungar Oliver Varhelyi, das Hearing des EU-Parlaments überstand.

Vorbei also die Ära von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker – die neue Zeitrechnung in mächtigsten Gremium der EU beginnt am Montag, und das erstmals mit einer Frau an seiner Spitze: Die 61-jährige ehemalige deutsche Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat nun zwar je einen Kommissar aus einem EU-Mitgliedsstaat an ihrer Seite. Doch nicht alle werden eine Schlüsselrolle spielen.