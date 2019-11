Boris Johnson stellt Brexit-freie Weihnachten in Aussicht

Der Countdown läuft – noch 17 Tage bis zu den britischen Unterhaus-Wahlen. Und Premier Boris Johnson tourt unermüdlich durch die Lande, um für ihn und seine Tories zu werben. Am Sonntag stellte er offiziell sein Wahlprogramm vor, in dem es wenig überraschend vor allem um den EU-Austritt geht.

Wobei es der unkonventionelle Konservative wieder einmal launig anlegte. Er stellte seinen Brexit-müden Landsleuten bei einem klaren Wahlsieg (absolute Mandatsmehrheit) Brexit-freie Weihnachten in Aussicht. Denn in diesem Fall würde er gleich nach dem Urnengang vom 12. Dezember das Ratifizierungsgesetz für den EU-Austritt vom Parlament absegnen lassen – das Königreich würde am 31. Jänner 2020 die Union verlassen.

Labour mit Brexit-Schlingerkurs

Eine klare Ansage, im Gegensatz zur Labour-Opposition. Deren Chef Jeremy Corbyn will mit Brüssel einen neuen Pakt aushandeln, über den die Briten in einem zweiten Referendum abstimmen sollten. Er selbst würde bei dem Votum neutral bleiben.