Von der Spionage-Software Pegasus überwacht: "Sie konnten alles mitlesen"

Haben Sie Konsequenzen der Überwachung gespürt?

Ich habe mir in den vergangenen Tagen rückblickend Gedanken darüber gemacht. Und da fiel mir eine Recherche über ein sehr heikles Thema ein: Es ging um russische Waffenhändler, die zwar aufgeflogen sind, aber von Ungarn nicht an die USA ausgeliefert, sondern nach Moskau geschickt wurden. Ein großer Skandal. Und ich kann mich erinnern, dass es, als ich diese Story recherchierte, extrem schwer war, meine Quellen dazu zu bekommen, sich mit mir zu treffen. Jetzt vermute ich, dass die Regierung wusste, wen ich kontaktiert hatte und meine Quellen womöglich dazu gebracht haben könnte, nicht mit mir zu sprechen.

Allerdings: Was die Konsequenzen angeht, gehöre ich zu den glücklichen. Wenn ich an den Journalisten in Mexiko (Cecilio Pineda Birto) denke, der 2017 mit Pegasus überwacht wurde und innerhalb weniger Wochen erschossen wurde. Oder der marokkanische Journalist (Omar Radi), auch überwacht mit Pegasus, der gerade zu sechs Jahren Haft verurteilt wurde.

Sind Sie jetzt noch vorsichtiger? Könnte es sein, dass Pegasus immer noch verwendet wird?

Wir haben dafür keine Beweise. Aber hier in Ungarn beginnt gerade der Wahlkampf und man kann davon ausgehen, dass er schmutzig wird. Unsere Pegasus-Story wurde am Sonntag veröffentlicht. Und jetzt gibt es schon hetzerische Artikel über mich, ich sei Teil des Soros-Netzwerks. Sie nennen mich auch quasi einen US-Spion. Also sehr öffentliche Attacken auf individuelle Journalisten. Und Pegasus wurde nicht nur gegen (zumindest vier) Journalisten eingesetzt, sondern zum Beispiel auch gegen (zumindest zehn) Anwälte. Beide haben Klient bzw. Quelle zu schützen. Ein Problem in Ungarn ist jenes, dass das Gesetz zur Überwachung so vage ist, dass so gut wie jeder aus Gründen der nationalen Sicherheit überwacht werden könnte.

Wie hat die Regierung reagiert? Dort heißt es ja nicht: „Ja klar, das haben wir gemacht!“

Nein. Sie geben es nicht zu, streiten es aber auch nicht ab. Sie haben unterschiedliche, teils widersprüchliche Narrative. Sie sagen, es sei ein Hoax, dann sagen sie, es sei der Milliardär George Soros gewesen. Dann behaupten sie, gewisse Journalisten arbeiten für Nachrichtendienste. Aber sie sagen auch, dass, falls überwacht worden ist, dies alles legal sei in Ungarn. Denn es gibt so gut wie keine illegale Überwachung hier. Aber wenn alles nur ein Hoax ist, wieso muss man das dann betonen?

Was bedeuten diese Erkenntnisse für Ungarn?

Ungarn ist nicht das einzige EU-Land, in dem Pegasus eingesetzt wird. Aber es ist das einzige Land, in dem es missbraucht wurde. Es gibt andere europäische Länder, die Kunden sind und es auf eine angemessene Art verwenden. Aber kein anderes EU-Land verwendet es, um Journalisten oder politische Gegner auszukundschaften. Da wurde eine rote Linie überschritten.