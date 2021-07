Wie Regime-Gegner und Journalisten ausgespäht wurden

Wie ist die Situation in Ungarn?

Hier wurde der Journalist Szabolcs Panyi von Direkt36, einem der letzten unabhängigen Medien, ins Visier genommen. Auf seinem Handy stellten Experten der Organisation „Forbidden Stories“ und Amnesty International den Trojaner fest. Die Regierung in Budapest ließ bloß wissen, dass alles auf rechtlicher Basis stehe. Allerdings haben sich die genehmigten Abhöraktionen stark erhöht: Waren es 2015 rund 1.000, sind es heuer schon ebensoviele – im Schnitt also rund fünf pro Tag.

Gibt es eine Verbindung zum Mordfall Khashoggi?

Vermutlich ja. Angeblich wurden Frauen im engsten Umfeld des saudischen Regimekritikers überwacht, der 2018 im Istanbuler Konsulat ermordet wurde – wobei viele Kronprinz Mohammed bin Salman als Auftraggeber sehen. Angeblich wurde auch Khashoggis Verlobte ausspioniert.

Wie gelangt „Pegasus“ auf Smartphones?

In früheren Versionen war eine Aktion des Nutzers notwendig, um Pegasus zu installieren – etwa ein Klick auf einen Link in einer vermeintlich harmlosen SMS. Heute kann Pegasus Smartphones völlig ohne Zutun der Nutzer infizieren, indem es „Zero Day“-Lücken ausnutzt. Das sind Sicherheitslücken in Betriebssystemen oder Apps, die deren Entwickler selbst (noch) nicht entdeckt haben. „Das ist ein ewiges Katz- und Maus-Spiel“, betont Otmar Lendl von der Cybersicherheitsstelle CERT.at. „Es gibt ständig neue Updates von Apple und Google, um Schlupflöcher zu stopfen, während die Gegenseite nach neuen Löchern sucht.“