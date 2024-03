"Zeitenwende"? Die Schweizer wünschen sich eine 13. Monatspension

In Österreich beträgt das Pensionsantrittsalter für Männer 65 Jahre, seit 1. Jänner 2024 wird das Alter von Frauen schrittweise erhöht (6 Monate pro Jahr), bis es 2033 ebenfalls bei 65 Jahren liegt. In der Schweiz wird es ab 2025 schrittweise auf 65 Jahre vereinheitlicht.

Die Debatte um eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters gibt es überall, in Frankreich zündeten Protestierende deswegen vor einem Jahr Mistkübel und Autos an. Die Schweiz liegt mit ihren 65 Jahren im europäischen Mittelfeld, einzelne Länder (Niederlande, Spanien, Deutschland) heben bereits langsam auf 67 Jahre an. Begründung: der demografische Wandel . Die schrumpfende arbeitende Bevölkerung könne mit ihren Beiträgen die vielen Pensionen nicht mehr finanzieren.

Schweizer wollen nicht länger arbeiten – aber arbeiten

Doch auch Wifo-Ökonomin Christine Mayrhuber gibt bei einer Anhebung zu bedenken: "Es braucht zur Änderung der Altersgrenzen auch Veränderungen am Arbeitsmarkt – etwa, indem man Menschen, die nahe am Pensionsantrittsalter, aber aus dem Arbeitsmarkt schon ausgeschieden sind, wieder eingliedert." Ältere Arbeitnehmer, die kurz vor ihrem Pensionsantritt den Job verlieren, belasten nahezu alle europäischen Länder – und sind teuer.

Eine erfolgreiche Wieder-Integration in den Arbeitsmarkt wäre dreifach sinnvoll: "Durch längere Erwerbstätigkeit würden die Menschen mehr verdienen, ihren Pensionsanspruch erhöhen und weiter Beiträge einzahlen. Damit verbessert sich auch die Finanzierungsseite." An dieser Schraube müsse gedreht werden. Ansonsten ziehe eine Erhöhung des Antrittsalters "nur Arbeitslose nach sich, man verschiebt lediglich die Kosten in die Arbeitslosenversicherung. Der Finanzierung des Pensionssystems ist jedoch nichts Gutes getan", so die Ökonomin.