Viktor Orbán gibt Sondervollmachten ab: Was vom Notstand bleibt

Regieren per Dekret

Nach der Ausrufung des Gefahrenzustandes ermöglichte das Parlament am 30. März das Regieren per Dekret – ohne Ablaufdatum. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament konnte die Regierungspartei Fidesz auch davor Gesetze einführen.

Ende in Sicht

Viktor Orbán will den Gefahrenzustand am 26. März beenden und die Sondervollmachten abgeben.