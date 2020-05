Wegen Facebook-Post über Orbán: Polizei nimmt Ungarn fest

András schrieb auf Facebook an “unseren lieben Diktator” und bat ihn, die Einschränkungen nicht gleich einen Tag nach dem angenommenen Höhepunkt der Coronavirus-Verbreitung zu lockern. Das würde “tausende in den Tod schicken”. “Du bist ein eiskalter Tyrann, aber merke dir, alle Diktatoren bis jetzt sind gescheitert”, schrieb der 64-jährigem Ungar am 28. April auf seinem Facebook-Profil.

Tage später stand um 6 Uhr Früh die Polizei vor András’ Tür. In der Hand ein Durchsuchungsbefehl. Sie nahmen ihn mit und verhörten ihn, wie das ungarische Nachrichtenportal 444.hu berichtet. Wenige Stunden später war András wieder frei.