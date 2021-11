Vierte Welle überrollt Osteuropa: Serbiens Staatsschefin wegen Corona-Politik angezeigt

1.727 Todesfälle in einem Monat. Das ist die höchste Zahl von Coronavirus-Toten in Serbien seit März 2020. Die Zahl wurde jedoch nicht am Höhepunkt der Pandemie vor etwa einem dreiviertel Jahr registriert, sondern im vergangenen Monat. Noch im September lagen die Zahlen um die Hälfte niedriger.

Serbien, noch vor wenigen Monaten ein Impf-Musterknaben, bekommt die steigenden Zahlen nicht in den Griff. Die vierte Corona-Welle rollt – in vielen Ländern Osteuropas.