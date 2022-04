Vier Szenarien, wie der Krieg enden könnte

Szenario 4: Waffenstillstand

Ein Waffenstillstand käme einem negativen Frieden gleich: Das Feuer wird eingestellt, politische Konflikte werden aber nicht gelöst. Russland würde diesen als Atempause nutzen und einen neuen Angriff, etwa in den nächsten Monaten starten, vermutet Experte Gressel. Nur dann wäre ein Waffenstillstand für Putin derzeit innenpolitisch erklärbar. Gressel: "Russland denkt in längeren Zeiträumen, in denen es mit China die westliche Vorherrschaft brechen will. Dabei machen ein weiterer Monat oder ein weiteres Jahr Krieg keinen Unterschied – auch wenn dieser schmerzhaft ist."