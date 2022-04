Die Ohrfeige aus Kiew bringt Berlin völlig aus dem Tritt

"Dritter Weltkrieg"

Hintergrund dieses Lavierens ist die „Angst, durch Waffenlieferungen direkt in den Krieg gezogen zu werden“, wie SPD-Fraktionsvize Detlef Müller es formulierte. Angela Merkels Ex-Militärberater Erich Vad meinte sogar, die Lieferung schwerer Waffen sei ein „Weg in den Dritten Weltkrieg“.

Für den ukrainischen Botschafter Andrij Melnyk in Berlin – er ist nie um eine verbale Breitseite verlegen – ist das eine klassische „Putin-Versteherei“. Diesen Vorwurf muss sich Berlin schon lange gefallen lassen: Schon vor Kriegsausbruch sorgte Annalena Baerbock für einen Eklat, weil sie bei einem Kiew-Besuch ihr damaliges Nein zu Waffenlieferungen mit der „historischen Verantwortung Deutschlands aus dem Zweiten Weltkrieg“ argumentierte – Waffen in ein Land zu liefern, das Russen töte, das gehe wegen des Russlandfeldzugs Hitlerdeutschlands nicht, so die Logik. Für Kiew ein Hohn: Hitlers Schergen haben in der Ukraine acht Millionen Menschen auf dem Gewissen haben – ein Viertel der Bevölkerung.