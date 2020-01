Vaclav Klaus: Österreichische Koalition ist Bedrohung für Tschechien

An eine echte EU-Reform, die am 9. Mai mit einer Reformkonferenz gestartet werden und den Bürgern mehr Mitsprache einräumen soll, glaubt Klaus nicht. "Das sind nur Phrasen von Eliten." Klaus kritisiert auch, wie die "westeuropäischen Eliten" die Situation in Polen und Ungarn bewerten. Diese "Irrationalität" sei für ihn "absolut inakzeptabel".

"Ich sehe Postdemokratien in (West-) Europa, aber nicht eine Antidemokratie in Ungarn oder Polen." Diese Länder sollten ihre Angelegenheit allein lösen dürfen. Auch den Streit um die polnische Justizreform erachtet Klaus eher als innenpolitischen Konflikt zwischen zwei politischen Parteien in Polen.