Migrationsexpertin: "Wir müssen endlich zwei Systeme schaffen"

„Nicht, wenn man die Reise erschwert, sondern, wenn man den Menschen Perspektiven in der Heimat gibt, bleiben sie dort“, sagt Sunjic. Immerhin gebe es mittlerweile „etwas mehr Verständnis“ in der EU, was Partnerschaften mit Afrika angeht. „Aber es passiert noch zu wenig.“ Das Problem in vielen Afrikanischen Staaten sei, dass das Geld – etwa durch Korruption – versickert.

Doch am allerwichtigsten, so die Expertin, sei, dass man auch in der EU-Politik „endlich zwischen Asyl und Migration unterscheidet“. „Viele in Afrika kennen das Konzept ’ Asyl’ gar nicht. Die wollen in Europa einen befristeten Aufenthalt, nach dem sie mit dazugewonnenen Fähigkeiten und mehr Geld zurückkehren können, um in der Heimat etwas aufzubauen“, habe sie vor Ort erforscht.

Im aktuellen System blockieren aber diese Menschen das Asylsystem und erschweren so die schnelle Bearbeitung von Asylanträgen jener Menschen, die tatsächlich vor Krieg und Verfolgung geflüchtet sind. Zudem seien Asylbehörden chronisch unterbesetzt. Sunjic empfiehlt der EU zwei unabhängige Systeme, um Asylverfahren zu beschleunigen.