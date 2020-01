Edtstadler will neuen Vertrag für Europa in EU-Reform einbringen

Europaministerin Karoline Edtstadler ( ÖVP) will die Forderung nach einem neuen EU-Vertrag in die EU-Reformkonferenz zur Zukunft Europas einbringen. Im APA-Interview fordert sie, dass die EU "die großen Themen gemeinsam angeht und die kleinen Themen in den Mitgliedsstaaten lässt". Zur Migration hofft sie auf einen Vorschlag Brüssels, "der weggeht von einem Verteilungsmechanismus".

APA: Wollen sie aktiver als frühere Regierungen in der Europapolitik mitmischen?

Edtstadler: Wir wollen jedenfalls eine wesentliche Rolle spielen in Europa. Wir stehen jetzt an einem Wendepunkt. Es gibt eine neu bestellte Kommission und ein relativ junges Europäisches Parlament. Wir haben viele Vorhaben, und es liegen auch viele Herausforderungen vor uns. Natürlich im Bereich des Klimawandels, aber auch im Bereich der Migrationsfrage. Und auch im Zusammenhang mit der Digitalisierung, die entsprechende Vorbereitungen braucht.

Warum braucht Europa einen neuen Vertrag?

Der Vertrag von Lissabon ist zehn Jahre alt. Inzwischen ist sehr viel passiert in der Welt, aber auch in Europa. Wir hatten eine Migrationskrise, wir hatten eine Wirtschaftskrise. Wir sind mit Fragen konfrontiert, zum Beispiel auch im Bereich Cybercrime, die völlig neu sind und mit denen wir auch erst lernen müssen umzugehen. Es geht darum, dass man hier die großen Themen gemeinsam angeht und die kleinen Themen auch in den Mitgliedsstaaten lässt.

Den neuen EU-Vertrag bringen Sie als Forderung in die Konferenz zur Zukunft Europas ein?

Ja, definitiv. Die Konferenz ist der Anfangspunkt eines Reformprozesses. Wie kann man die Bürger besser miteinbeziehen, wie kann man es verständlicher machen.

Wer wird Österreich in der Konferenz vertreten?

Die Letztverantwortung liegt bei Bundeskanzler Sebastian Kurz. Meine Aufgabe wird es sein, während des gesamten Prozesses die Positionen und Ideen Österreichs voranzutreiben.