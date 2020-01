Stärkung der EU-Institutionen: Edtstadler zu Besuch in Paris

Nur 48 Stunden nach ihrer Angelobung ist die neue EU-Ministerin Karoline Edtstadler schon zum ersten Antrittsbesuch unterwegs. Nicht nach Deutschland führt sie ihr erster Weg, sondern trotz Generalstreiks in Frankreich zu ihrer französischen Amtskollegin Amelie de Montchalin.

„ Frankreich ist ein wesentlicher Player in der EU“, so Edtstadler, die seit ihrer Kindheit und ihren Jahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eine große Affinität zu Frankreich hat. Teilweise in französischer Sprache wird Edtstadler bei ihrer Amtskollegin „das Gespräch auf Augenhöhe“ suchen. „Wir wollen signalisieren, dass die österreichische Bundesregierung die Standpunkte Frankreichs hört. Aber wir erwarten uns, dass die Franzosen auch für unsere Standpunkte offen sind“, so Edtstadler.