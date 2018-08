Václav Klaus: „Es folgten 20 verlorene Jahre“

In den Augen der Tschechoslowaken war es der bitterste Moment in ihrer Geschichte, als in der Nacht zum 21. August 1968 auf Befehl Moskaus fünf Armeen des Warschauer Pakts – die Sowjets, Polen, Ungarn, Bulgaren und Ostdeutschen – mit Panzern in Prag und allen wichtigen Städten einmarschierten. Die größte Militär-Operation in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit rund 600.000 Soldaten hatte den einzigen Zweck, den demokratischen Reformkurs des damaligen Ministerpräsidenten Alexander Dubček zu stoppen.

„Ich hörte ein besonderes Geräusch, das ich anfangs nicht deuten konnte. Ein russischer Offizier verriet mir, dass ich Panzerketten hörte. Ich wusste, wir gehen einer neuen Situation entgegen“, sagte Werner Fasslabend, Österreichs Verteidigungsminister von 1990 bis 2000, der den „Prager Frühling“ in Niederösterreich nahe der Grenze miterlebte. Am Sonntag diskutierte er auf Schloss Weitra im Waldviertel mit Tschechiens früherem Staatspräsidenten Václav Klaus, Dubčeks Sohn Pavol und Niederösterreichs Landesrat Martin Eichtinger über einen traurigen Wendepunkt der Weltpolitik.

Die Bilder aus Prag gingen damals um die Welt. Panzerkolonnen, so weit man sah, wälzten Autos nieder. Russische Truppen besetzten den Staatsfunk. Und Tausende Bewohner gingen auf die Straßen, um die Konfrontation mit den Truppen zu suchen. Die Bilanz: 411 Tote.

Mit aller Härte wurde ein Kurs Richtung Presse- und Reisefreiheit sowie Marktliberalisierung verhindert.