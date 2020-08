USA: Wer wird die Wahl gestohlen haben?

Doch seit Wochen beschwört Trump ein Horrorszenario, wonach das Fälschungsrisiko dadurch sehr hoch sei, Stimmzettel nicht rechtzeitig ankommen könnten. Und schoss am Montagabend noch einmal kräftig: "Die einzige Möglichkeit, wie sie uns diese Wahl wegnehmen können, ist, wenn das eine manipulierte Wahl ist. Wir werden diese Wahl gewinnen.“

Tatsächlich ist das Postwesen in den USA angeschlagen. Bei den heurigen Vorwahlen zum US-Kongress wurden mindestens 65.000 Briefwahlstimmen für ungültig erklärt, weil sie erst nach Fristende ankamen, recherchierte ein US-Sender. Und mehr als zwei Drittel der 238 Millionen US-Wähler haben angegeben, bei der Wahl im November per Brief abstimmen zu wollen. Allerdings hatte bereits bei der Wahl 2016 rund jeder vierte Wähler davon Gebrauch gemacht - ohne dass es deshalb zu Manipulationsvorwürfen kam.

Die Post war bereits marode, doch seitdem der seit Juni amtierende Postchef Louis DeJoy – ein langjähriger Förderer Trumps – die Post "effizienter“ gestalten will und einen weiteren Sparkurs fährt, scheint sie noch weniger Mittel zu haben. So ließ er etwa Sortiermaschinen und Briefkästen abbauen. Aus dem Reihen der Demokraten wurde ihm "Sabotage“ vorgeworfen. DeJoy versicherte am Montag bei einer Anhörung im Kongress zwar: "Die Post ist voll und ganz in der Lage und verpflichtet, die Stimmzettel der Nation sicher und pünktlich zuzustellen.“ Seine Kürzungsmaßnahmen haben aber - besonders im Zusammenspiel mit dem Feldzug des Präsidenten gegen die Briefwahl - die Sorge vor etwaiger Wahlbehinderung durch Trumps Lager angeheizt.