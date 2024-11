Harris-Biograf: "Wer sie unterschätzt, tut das auf eigene Gefahr"

Es gibt wenige Menschen, die so viel über Kamala Harris wissen wie Dan Morain. Der Journalist war 27 Jahre lang Redakteur bei der „Los Angeles Times“ und acht Jahre bei der kalifornischen Hauptstadt-Zeitung „Sacramento Bee“ tätig. In seiner vor vier Jahren erschienen Biografie über Harris - „Kamala’s Way - An American Life“ - beschreibt er die Anfänge der demokratischen Präsidentschaftskandidatin, die sich in Kalifornien politisierte und beruflich aufstieg.

KURIER: Herr Morain, wird Kamala Harris am Dienstag gewinnen?