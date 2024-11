Trumps riesiger Beraterstab: Wer jetzt für hohe Ämter in Frage kommt

In Donald Trumps Kosmos gibt es wenige Fix-Sterne. Der 45. und voraussichtlich 47. Präsident der Vereinigten Staaten umgibt sich mit einer Vielzahl von Beratern, Zuträgern und Vertrauten. Ihre Rolle und Wertigkeit bemisst sich an Kriterien wie Performance, Nützlichkeit und Loyalität. Wer versagt, kann leicht verglühen.

Eine subjektive Übersicht über die Namen, die in oder am Rande seiner zweiten Präsidentschaft wichtig werden können:

Der Familien-Clan

Nach dem Abtauchen von Ivanka Trump und Schwiegersohn Jared Kushner, die in der ersten Präsidentschaft wichtig waren, haben die ältesten Söhne Don Jr. und Eric führende Rollen übernommen. Don Jr. war maßgeblich an der Auswahl von J.D. Vance als Vize-Kandidat beteiligt.

Auch Schwiegertochter Lara Trump stieg als Co-Chefin der republikanischen Parteizentrale im Ansehen des Familien-Patriarchen. Ob Gattin Melania Trump in ihrer zweiten Phase als First Lady ein Aktivposten wird, steht dahin. Die 54-Jährige meidet das Rampenlicht. Ob sie Einfluss auf ihren Mann hat oder ausüben will, ist nicht bekannt.

Tony Fabrizio war bereits 2016 bei Trump. Der Zahlenfuchs und Stratege ist wichtig in Fragen der Meinungsforschung. Boris Epshteyn , ebenfalls seit acht Jahren bei Trump, ist sein Allzweck-Berater in Rechtsfragen und Prozessen. Jason Miller gehört seit 2016 zu den Chef-Erklärern der Trump-Politik.

Steven Cheung hat an allen Wahl-Kampagnen von Trump und in seiner Regierung mitgewirkt. Er wurde zum stellvertretenden Kommunikationsdirektor im Weißen Haus ernannt. Cheung verteidigt Trump mit bitterbösen Kommentaren gegen jeden Anflug von Kritik.

Kash Patel, Stabschef von Trumps letztem amtierenden Verteidigungsminister, wird als CIA-Chef gehandelt. Der erzkonservative Stratege kündigte an, dass eine neue Trump-Regierung gegen Journalisten vorgehen werde, die Joe Biden dabei geholfen hätten, die Präsidentschaftswahl 2020 zu „manipulieren”. „Wir werden euch verfolgen. Ob in einem Straf- oder Zivilgericht, das werden wir noch sehen.”

Richard Grenell hatte während der ersten Trump-Administration mehrere Ämter inne, darunter die des US-Botschafters in Deutschland. Er greift zum Wohlgefallen Trumps jeden massiv in sozialen Medien an, der Kritik an dem 78-Jährigen übt. Grenell würde gerne Außenminister werden. Vor kurzem trat Grenell in Wien auf, der KURIER berichtete: