Trump wird wieder US-Präsident: Jetzt kann er machen, was er will

Es ist noch nicht hundertprozentig endgültig. Aber der Trend am Tag nach der US-Wahl geht ganz eindeutig in Richtung Neuauflage: Mit Donald Trump wird der 45. Präsident der USA auch der 47.

Damals agierte Trump sprunghaft und erratisch. Erfahrene Akteure wie Verteidigungsminister James Mattis oder Stabschef John Kelly setzen ihm Leitplanken und verhinderten so das Abgleiten der Administration in die Gesetzlosigkeit. Kaliber, die Trump bremsen könnten, gibt es heute nicht mehr. „Nein-Sager und Zweifler“, das bestätigen Stimmen aus der Wahlkampagne des Republikaners, „haben hier keinen Platz mehr“.

Trump, darin sind sich die meisten Beobachter einig, würde seinen „Generalangriff auf die Demokratie“ intensivieren, auch wenn der große Wahlsieger bei seiner ersten Rede in Florida Zurückhaltung übte. Bereits in der ersten Präsidentschaft wurde Trump schrittweise radikaler, Endpunkt war der von ihm initiierte blutige Sturm auf das Kapitol.

Vergeltungspläne

Zieht Trump am 20. Januar 2025 ins Weiße Haus ein, bestehe die Gefahr, dass er an breiter Front „Vergeltung an seinen politischen Gegnern üben wird“, sagen Experten der Denkfabrik Brookings. Trump sprach zuletzt vom „Feind im Innern“, den es auszumerzen gelte. Aus persönlicher Kränkung und weil er sich als von der Justiz gepeinigter und 2020 um sein Amt betrogen darstellt, könnte Trump die Grabenkämpfe „auf die Spitze treiben“, indem er mit Sonderstaatsanwälten und parlamentarischen Untersuchungs-Kommissionen den Demokraten nachstellen lässt.

Im Frühjahr hatte er sich gegenüber Anhängern als Rache-Engel angedient. „Ich bin euer Krieger, ich bin eure Gerechtigkeit“, sagte er, „und für diejenigen, denen Unrecht geschehen ist und die betrogen wurden, bin ich eure Vergeltung.“ Letzteres war gemünzt auf Hunderte angeklagte oder bereits verurteilte Straftäter, die beim Sturm aufs Kapitol Gewalt gegen Polizisten ausübten – Trump will die Täter begnadigen.