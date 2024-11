Warum nicht einmal Taylor Swift den US-Demokraten zum Sieg verhelfen konnte

Lange hatten die Demokraten auf dieses Statement gehofft, und die Republikaner waren genuin besorgt. Nach der Debatte zwischen Harris und Donald Trump im September gab Swift es dann ab: "Ich werde bei der Präsidentschaftswahl 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben ", schrieb sie auf Instagram. "Ich stimme für @kamalaharris, weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie eine Kämpferin brauchen, die sich für sie einsetzt. Ich denke, sie ist eine besonnene, begabte Führungspersönlichkeit und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht vom Chaos geleitet werden."

All das aber nützte nicht genug, um genügend Frauen auf die Seite der Demokraten zu holen. Und offenbar gibt es auch nicht genügend Männer, denen etwa das Recht auf Abtreibung und die an dessen Einschränkung hängenden gesundheitlichen Gefahren für Frauen wichtig genug sind, um Harris zu wählen oder auch nur nicht für Trump zu stimmen.

Deren Marktwert aber ist dort, wo es wichtig ist, nicht annähernd so hoch wie es den an die alten Gefüge von Popularität gewöhnten Beobachtern erscheinen mag. Trump hatte nämliche jene Neo-Stars an seiner Seite, die dort erfolgreich sind, wo Wahlen entschieden werden: Podcaster Joe Rogan, Problemmilliardär Elon Musk, Talker Tucker Carlson oder Youtuber Jake Paul halten die Zornmaschine des Internets am Laufen, von der Trump so profitierte. Sie sind Männer, die Stärke simulieren und die eine fanatische Gefolgschaft unter dem zornigen jungen männlichen Online-Publikum haben.

So wurden sie die Superstars eines wahnsinnig effektiven politischen Phänomens, das längst zum Wundermittel für die Republikaner und alle anderen Rechtspopulisten von der FPÖ bis zu Orban geworden ist: Sie geben verunsicherten jungen Männern eine Art Freibrief, eingeübte Muster von Männlichkeit auszuleben. Dazu gehört historisch natürlich eine Etablierung eines Hierarchiegefüges zu den Frauen. Ebenso dreht sich diese Online-Maskulinität um Feindbilder. Das effektivste davon ist längst nicht mehr der Ausländer, der den Einheimischen den Job wegnimmt, oder der reiche Machthaber, der die Arbeiter ausbeutet. Sondern eine überzeichnete und künstlich am Leben gehaltene Karikatur des "woken" Liberalen, der im Grunde den Männern die Männlichkeit verbieten will.