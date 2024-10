Kultur: Vergiftetes Klima

Es ist ein erstaunliches Phänomen: Obwohl es im derzeitigen Zeitenwandel keinen Mangel an Krisen gibt (siehe all diese Seiten), verbeißen sich die Menschen lieber in Scheinprobleme – und das mit einer Wut und einer Gnadenlosigkeit, die an den Grundfesten des Demokratischen rührt. Nichts wird so heiß, so zornig und verbittert debattiert wie Gendern, Lastenräder, die Transsexualität und der Fleischkonsum und all die anderen Talking Points des sogenannten Kulturkampfes.

Die Welt kann untergehen, aber wir werden währenddessen streiten, ob wir mit dem Verbrennermotor in den Sonnenuntergang fahren.