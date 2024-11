Trump-Schock in Brüssel: "Wenn Europa jetzt nicht aufwacht - wann dann?"

Kommentare in dieser Deutlichkeit kamen in den ersten Stunden nach der Entscheidung vor allem von Europas Rechtspopulisten , wie eben Orban. So zeigte sich auch Geert Wilders, rechte Zentralfigur der niederländischen Politik, begeistert und sprach vom Beweis dafür, dass " man nie aufhören soll zu kämpfen."

In der EU-Zentrale selbst sorgte das Wahlergebnis eher für Katerstimmung und erste laute Mahnrufe - meist allerdings nur abseits der Kameras. So meinte ein hochrangiger Diplomat im EU-Rat: " Brauchen wir jetzt noch einen weiteren Weckruf?" Man müsse endlich lernen, gemeinsam zu handeln und nicht nur zu reden: "Wenn Europa jetzt nicht aufwacht, wann dann?"

Dass die EU auf einen Trump-Schock gut vorbereitet sei, das hört man hier in Brüssel seit Wochen. Man meint die Pläne für einen Gegenschlag auf jeden wirtschaftspolitischen Schnellschuss aus Washington quasi schon in der Schublade haben. Und zwar in der EU-Kommission, also der EU-Institution, die am schnellsten handeln kann – zumindest in den Bereichen, in denen ihr die gerade in Wirtschaftsfragen chronisch uneinigen EU-Staaten nicht dreinreden können.

Kurzfristig verhängte Zölle sind so ein Fall. Darum zerbrechen sich gleich mehrere Generaldirektionen in der EU-Kommission den Kopf darüber. Die Koordination hat das Büro von Kommissionschefin Ursula von der Leyen an sich gezogen, ein klarer Hinweis dafür, wie ernst und wie dringlich man die Sache hält.